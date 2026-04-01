Los hoteleros de Playa de Palma esperan ocupaciones del 80% para esta Semana Santa con un 16% más de hoteles abiertos

De izquierda a derecha, el presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma, Pedro Marín, el CEO de Palma Beach, Mica Ferrer, y el presidente de CAEB Restauración, Juan Miguel Ferrer. - EUROPA PRESS

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los hoteleros de Playa de Palma han previsto una ocupación del 80% en sus establecimientos para esta Semana Santa con un incremento de las aperturas de la planta hotelera de la zona para estas fechas, que pasa de un 61% en 2025 al 77% en 2026.

Esta es uno de los pronósticos que ha lanzado el presidente de la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma (AHPP), Pedro Marín, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles para hacer balance del inicio de la temporada turística y las consecuencias que ha traído el conflicto en Irán y Oriente Próximo.

De este modo, ha apuntado que se ha conseguido una desestacionalización del destino puesto que en febrero ya había abierto cerca de la mitad de la planta abierta de la zona, con ocupaciones que rondaban el 76%.

Asimismo, ha apuntado que las previsiones para los meses de verano son "muy buenas" pese a que ha reconocido que las reservas después de la pandemia se hacen a última hora, por lo que esperan llegar al 85 o 90% de la ocupación.

En la misma rueda de prensa ha estado presente el presidente de CAEB Restauración, Juan Miguel Ferrer, quien ha reconocido que una "cierta bajada" de los clientes en los bares y restaurantes.

Esto lo ha justificado en el incremento de los otros productos que implican la organización de un viaje, ya que ha alegado que la gente antes destinaba entre un 40 o 50% de su presupuesto en el paquete turístico, que abarcaba la estancia turística y los billetes de avión, pero ahora habría pasado a representar el 70%.

Ferrer ha comentado que esto hace que al turista después le quede un porcentaje menor para dedicarlo a la restauración y el comercio, lo que ha advertido que supone un "toque de atención" para el sector. "Pese a tener altas ocupaciones, la restauración no ha conseguido ni los tickets medios, ni la afluencia de hace tres años", ha señalado.