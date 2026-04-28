Huelga médica en Baleares: 137 operaciones y 5.408 consultas canceladas

Archivo - Hospital vacío por la huelga de médicos - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los dos días de huelga médica contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad han provocado en Baleares la suspensión de 137 operaciones y 5.408 consultas.

Según la información facilitada por el IbSalut, en estas dos jornadas se han cancelado 2.840 consultas y pruebas diagnósticas y 2.568 consultas en atención primaria.

Solo este martes, los paros han supuesto la cancelación de 65 intervenciones, 1.594 consultas y pruebas diagnósticas y 1.056 consultas en atención primaria.

En total suman 5.545 actos médicos anulados durante los dos primeros días de una huelga que se prolongará hasta el jueves, cuando los sindicatos han convocado manifestaciones en toda España.