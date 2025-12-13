La huelga de médicos contra el Estatuto Marco obliga a anular 316 operaciones y 11.538 consultas en Baleares

Concretación de médicos en Palma para mostrar su rechazo al Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La huelga de médicos de ámbito nacional contra Estatuto Marco ha obligado a anular 316 operaciones y 11.538 consultas en Baleares, que el Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) se ha comprometido a reprogramar para minimizar el impacto a los usuarios.

En nota de prensa, la Conselleria de Salud ha informado que el Servicio de Salud de Baleares ha tenido que reprogramar un total de 12.604 actuaciones médicas anuladas durante esta semana debido a la huelga de los médicos contra la reforma del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud propuesta por Sanidad.

Concretamente, los paros han provocado la suspensión de 316 operaciones, 5.396 consultas hospitalarias, 575 pruebas radiológicas, 175 pruebas diagnósticas y 6.142 consultas en la atención primaria.

Por islas, en Mallorca la huelga ha obligado a anular 225 intervenciones quirúrgicas, 4.843 consultas hospitalarias, 500 pruebas radiológicas, 101 pruebas diagnosticas, y 4.985 consultas de atención primaria; en Menorca, 33 operaciones, 395 consultas hospitalarias, 17 pruebas radiológicas, 34 pruebas diagnósticas y 226 consultas de atención primaria; y en Pitiusas, 58 intervenciones quirúrgicas, 1.380 consultas hospitalarias, cuatro pruebas radiológicas, 11 pruebas diagnósticas y 1.341 consultas de atención primaria.

La reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas, ha advertido finalmente la Conselleria.