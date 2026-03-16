La huelga de médicos registra un seguimiento del 70% en los hospitales y de entre el 40% y 60% en atención primaria

Protesta de la huelga de médicos en Baleares - SIMEBAL

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La primera de las cinco jornadas de huelga de los médicos en Baleares ha registrado entre un 70 y 85 por ciento de seguimiento en los hospitales y entre un 40 y un 60 por ciento en atención primaria, en función de la isla.

Son datos del Sindicato Médico de Baleares (Simebal), que ha destacado el seguimiento "masivo" de los Médicos Internos Residentes (MIR) en servicios hospitalarios estratégicos como anestesia, con cifras "muy destacadas" del 95 por ciento de adhesión en el Hospital Universitario Son Espases.

Además, han indicado en una nota de prensa, numerosos servicios de consultas externas se han visto afectados, de modo que el seguimiento en las Islas está teniendo "un impacto asistencial importante".

Desde Simebal han subrayado que los servicios mínimos son superiores a los de las huelgas anteriores, lo que condiciona tanto el seguimiento como el impacto visible en la asistencia, especialmente en consultas.

Por islas, en Mallorca se han visto afectados numerosos servicios en consultas externas, con una valoración de seguimiento de entre el 75 y el 80 por ciento, mientras que en atención primaria el paro ha rondado el 60 por ciento.

En Menorca, en esta primera jornada de huelga, el seguimiento se sitúa entre el 70 y el 75 por ciento en el ámbito hospitalario, mientras que en atención primaria alcanza aproximadamente el 45 por ciento.

Asimismo, en Eviissa y Formentera, el seguimiento alcanza aproximadamente el 70 por ciento en el ámbito hospitalario y alrededor del 40 por ciento en atención primaria.

Esta mañana los médicos se han concentrado en la puerta de los hospitales para dar apoyo y voz a los médicos y facultativos que se ven obligados a acudir a trabajar para cumplir con los servicios mínimos. Estas concentraciones están convocadas durante toda la semana.

Igualmente, el sindicato ha convocado concentraciones este jueves en Palma y en Eivissa y, este sábado, en Maó.