La primera jornada de huelga de médicos deja en Baleares 76 operaciones y más de 3.800 pruebas y consultas anuladas

Huelga de médicos contra el Estatuto Marco - SIMEBAL

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer día de huelga de los médicos en Baleares ha provocado la cancelación de 76 operaciones, 1.742 consultas y pruebas diagnósticas y de 2.140 consultas en atención primaria.

Según los datos del Servicio de Salud (IBSalut), en Mallorca se han suspendido 60 operaciones, 1.303 consultas y pruebas diagnósticas y 1.784 consultas en atención primaria.

Igualmente, la actividad suspendida en Menorca ha alcanzando cinco operaciones, 186 consultas y pruebas diagnósticas y un total de 166 consultas en atención primaria.

Finalmente, en Eivissa, la huelga ha provocado la anulación de 11 operaciones, 253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas en atención primaria.