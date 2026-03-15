Hugo Martínez es elegido nuevo presidente del PP de Formentera. - PP

PALMA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Insular de Formentera ha elegido a Hugo Martínez como nuevo presidente, según ha informado la formación en redes sociales.

Martínez, según ha indicado la formación, asume el liderazgo con mucha ilusión y orgullo pero también con la responsabilidad de continuar construyendo una Formentera mejor.

"Con el nuevo presidente, el PP de Formentera inicia una nueva etapa centrada en garantizar el progreso en la isla", han añadido los 'populares'.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder del PP en Baleares, Marga Prohens, ha celebrado la elección y ha destacado que el Govern tiene presente a Formentera e invierte en ella.

Prohens ha destacado las políticas de vivienda, infraestructuras sanitarias y protección del litoral y ha asegurado que el Ejecutivo no mira hacia otro lado --"como sí hace el Gobierno central"-- ante la crisis migratoria.