Huialfàs cerrará su ciclo de grandes producciones con un concierto en el Principal de Palma este domingo

Ensayo del proyecto musical Huialfàs. - TEATRE PRINCIPAL

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala Gran del Teatre Principal de Palma acogerá este domingo, a las 19.00 horas, el último concierto en gran formato sinfónico del proyecto musical Huialfàs.

Huialfàs es un espectáculo musical que lleva al escenario las tonadas de trabajo de Mallorca, concretamente de sa Pobla, reimaginadas en formado 'big band', según ha explicado el centro cultural en un comunicado.

Una orquesta de más de 30 músicos que mezcla instrumentos clásicos, modernos y tradicionales, con arreglos que fusionan jazz, clásica y música tradicional para recuperar las melodías del pasado reciente del campo de Mallorca.

Además, para la ocasión, este acontecimiento trascenderá el hecho musical para convertirse en una "experiencia total" gracias a la incorporación de la danza, que correrá a cargo de Mariona Jaume, Maya Triay y Sergio Suárez.

Después de un recorrido marcado por la singularidad de la propuesta, Huialfàs cierra la etapa de las grandes producciones en Mallorca. Este concierto en el Teatre Principal representa la culminación de un camino creativo que ha sabido conjugar la raíz con la modernidad y que ha llevado a su autor Miquel Bennàssar, a ser galardonado con el premio Ciutat de Palma Bonet de Sant Pere 2024, como mejor disco del año.

Más allá de la emoción del directo, la velada tendrá un componente excepcional, dado que el espectáculo será grabado íntegramente en audio y video. Así, el público asistente no solo será testigo de un final de ciclo, sino que formará parte activa del documento audiovisual en directo del gran formato de Huialfàs, que se publicará próximamente.

"Se pretende que esta noche sea una celebración compartida. Cerrar este formato en el Principal es un sueño y grabarlo permitirá hacer que la energía de este último concierto perdure para siempre", ha explicado Bennàssar.

Por su parte, el director del Teatre Principal de Palma, Miquel Martorell, ha precisado que recibir el multipremiado proyecto Huialfàs en el teatro es "una demostración más de la apuesta por la tradición y la música contemporánea", puesto que es un formato "familiar" y un "gran espectáculo".

La función, con tarifa familiar, dispondrá de servicio de ludoteca gratuito, con personal especializado. Se podrá reservar plaza en el Principal Petit durante el proceso de compra, tanto a través de la web como taquilla.