Se hunde parte del tejado de la Cartoixa de Valldemossa. - ARCA

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Parte del tejado de la Cartoixa de Valldemosa ha sufrido un derrumbe provocando un agujero en la cubierta.

En un comunicado, la asociación conservacionista ARCA ha alertado de la necesidad de ejecutar trabajos urgentes para evitar daños mayores a los actuales, a las puertas de que se puedan producir episodios de lluvias.

El colectivo ha recordado que no es el primer derrumbe, provocado por una "conservación insuficiente" y ha insistido en la necesidad de ampliar la catalogación de Bien de Interés Cultural (BIC).

"La Cartoixa es un objetivo prioritario en la conservación del patrimonio para nuestra entidad. Insistiremos todo lo que sea necesario. La dejadez y la falta de inversiones ha sido una constante y esto tiene que cambiar", han concluido.