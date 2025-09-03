El Hyrox Challenge Ciutat de Palma congregará a más de 1.000 participantes este sábado

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Hyrox Challenge Ciutat de Palma congregará a más de 1.000 participantes este sábado (09.30 horas) en la pista de atletismo del Centro de Tecnificación de Baleares.

La competición, que se ha presentado este miércoles en el salón de plenos de Cort, tiene el objetivo de impulsar esta modalidad deportiva. Ha sido organizada por Megasport Centre con la colaboración del Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal del Deporte (IME), y del Govern.

El director general de Deportes de Cort, David Salom, ha destacado que este trofeo es un reconocimiento a una modalidad que "ha experimentado un crecimiento exponencial a escala internacional, atrayendo a miles de participantes por su formato innovador, accesible y altamente exigente".

Por su parte, el director de MegaSport, Salvador Miró, ha explicado que la competición contará con la participación de un total 540 parejas. Las pruebas empezarán con las tandas masculinas, seguidas por las mixtas y finalmente las femeninas.

Asimismo, las salidas se harán en bloques de 12 parejas cada diez minutos, "garantizando un ritmo dinámico y fluido durante toda la jornada", ha puntualizado.

El formato de la competición combina ocho tramos de 800 metros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales, como por ejemplo trineos, 'burpees', zancadas y remo, entre otros.

Además, Miró ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y ha destacado el éxito de esta primera edición, que contará en total con más de 1.000 participantes.

Al acto de presentación también han asistido el director general de Deportes del Govern, Joan Antoni Ramonell; el gerente del IME, Miguel Ángel Bennàsar; los directores de carrera, Javier García Hernández y David Pérez Priego, y representantes de las empresas patrocinadoras: Powerade, San Miguel 0,0 y Decathlon.