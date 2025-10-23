IB3 dará cobertura y visibilidad a la candidatura de Palma a Capital Europea de la Cultura 2031

El primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet; el director general de IB3, Josep Codony, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en la firma del acuerdo - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma e IB3 han firmado un convenio de colaboración para que IB3 sea la radiotelevisión oficial de la candidatura de Palma para ser Capital Cultural Europea 2031, con el objetivo de potenciar la difusión y cobertura, así como el apoyo a la iniciativa.

El acuerdo lo han suscrito este jueves el primer teniente de alcalde y regidor de Turismo, Cultura, Deportes y Coordinación Municipal, Javier Bonet, y el director general de IB3, Josep Codony, en un acto en el que ha estado presente el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

Según ha informado el Ayuntamiento, con esta acuerdo IB3 ofrecerá una amplia cobertura y visibilidad del proyecto en todos sus canales --radio, televisión y plataformas digitales-- complementando su programación habitual con acciones especiales como la creación de una sección dedicada a la candidatura y la difusión de una obra audiovisual promocional que "mostrará el potencial del proyecto".

También se desarrollará una estrategia de comunicación conjunta y la colaboración entre los equipos del Ayuntamiento e IB3 para reforzar la presencia del proyecto en redes sociales y otros medios. Por su parte, Cort reconocerá a IB3 como patrocinador oficial de la candidatura.

El convenio, con una vigencia de dos años y posibilidad de prórroga, no comporta ningún gasto económico directo para el Consistorio, puesto que se trata de una colaboración institucional orientada exclusivamente a la promoción cultural de la ciudad.