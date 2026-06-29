El Ibassal supervisa en Pitiusas y Menorca los protocolos de seguridad en la construcción frente al calor

Archivo - Una persona trabaja al aire libre. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

EIVISSA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó, ha visitado estas últimas semanas las islas de Menorca, Eivissa y Formentera con el objetivo de supervisar los protocolos de seguridad y prevención frente a las altas temperaturas en las obras de construcción.

Según ha informado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, estos encuentros se engloban en la campaña especial de prevención de riesgos laborales derivados de las altas temperaturas que lleva a cabo el Ibassal.

Durante las visitas a empresas, el Ibassal facilita información y asesoramiento sobre las medidas preventivas para evitar los golpes de calor.

Cabe recordar que este mismo mes de junio el Ibassal ha entregado 152 cubrenucas a la Asociación de Constructores de Baleares con el objetivo de proteger a los empleados de este sector frente a las altas temperaturas.

La cubrenucas es una pieza de tela compatible con el casco de seguridad que protege esta zona de la radiación solar y que, si se refresca previamente, ayuda a aliviar la sensación de calor y a mantener fresca la zona del cuello.

En este sentido, las 152 cubrenucas que ha entregado el Ibassal se añadirán a las 2.200 que se repartirán en todas las visitas a las obras de asesoramiento en el ámbito de la construcción por parte de la Asociación de Constructores.

Asimismo, la directora del Ibassal también ha aprovechado su visita para presentar la campaña publicitaria de prevención frente a las altas temperaturas en los autobuses del TIB en Formentera. Actualmente ya hay dos autobuses con la campaña que circulan por la isla y otro que está pendiente de empezar a circular.

Esta campaña, que ya está en marcha y se adelantó en Mallorca un mes antes respecto al año anterior, se dirige a toda la ciudadanía, a trabajadores y empresas con el fin de velar por su salud y bienestar.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Esta acción en los autobuses del TIB complementa la campaña ya lanzada por el Govern para hacer frente a las olas de calor y evitar situaciones de emergencia. A través del lema 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital', el ejecutivo ofrece una serie de consejos para evitar ponerse en riesgo,

Entre ellos, recomienda evitar realizar actividad física durante las horas de máxima insolación; llevar a cabo actividad deportiva entre las 12.00 y las 16.00 horas; buscar sombras y cubrirse y beber mucha agua.

Además, se aconseja tomar comida ligera y usar protección solar, incluso cuando no se esté al sol directamente. También, cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.