El Ibavi adjudica las obras de tres promociones de vivienda pública en Eivissa, Peguera y Sencelles. - CAIB

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) ha adjudicado las obras de construcción de tres nuevas promociones de vivienda de protección pública en Eivissa, Peguera y Sencelles.

En concreto, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, se trata de promociones de 48 viviendas públicas en Can Cantó, en el caso de Eivissa; de 24 en Peguera y de diez en Sencelles, cuya ejecución está previsto iniciar este año.

Las adjudicaciones de estas obras suman un importe global de cerca de 17 millones de euros y se enmarcan también en el plan de inversiones 'Islas en transformación', impulsado por el Govern.

En total, según han recordado, el Ejecutivo autonómico impulsa en el conjunto del archipiélago más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi, destinadas a ciudadanos residentes en las islas con una residencia mínima de cinco años en esta comunidad y con preferencia para los residentes en el municipio.

Tanto estas tres promociones como la mayoría de los proyectos de vivienda pública del Ibavi se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, mediante su declaración como inversiones de interés autonómico, que permite una tramitación abreviada.

En el municipio de Eivissa, el Ibavi ha adjudicado las obras de la promoción de Can Cantó por 9,8 millones de euros. Este proyecto se desarrollará en un solar cedido por el Ayuntamiento de Eivissa en la calle des Cubells, 17, de 3.186 metros cuadrados.

La promoción constará de 48 viviendas, cuatro de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Se prevén 24 viviendas de un dormitorio, 18 de dos dormitorios y seis de tres dormitorios. La promoción también dispondrá de 48 plazas de aparcamiento subterráneo.

El contrato de ejecución de las obras ha sido adjudicado, por cerca de 9,8 millones de euros (impuestos excluidos) a Hermanos Parrot. La previsión es que las obras puedan comenzar este año, con un plazo de ejecución de 19 meses. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Feder 2021-2027 de Baleares.

En Calvià, la promoción de Peguera estará situada en la calle de la Bonavida, 2, en un solar cedido por el Ayuntamiento, y constará de 24 viviendas de protección pública, dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad.

Se prevén 12 viviendas de un dormitorio, nueve de dos dormitorios y tres viviendas de tres dormitorios, y la promoción dispondrá de 24 plazas de aparcamiento en superficie.

El contrato ha sido adjudicado por cerca de cinco millones de euros (impuestos excluidos) a Citanias Obras y Servicios con un plazo de ejecución de 20 meses. Esta actuación está cofinanciada en el marco del programa NextGenerationEU.

En Sencelles, la promoción estará situada en la calle dels Molins, en un solar cedido por el Consistorio, y constará de diez viviendas de protección pública, una de ellas adaptada para personas con discapacidad.

Se prevén seis viviendas de dos dormitorios y cuatro viviendas de un dormitorio. El contrato de ejecución ha sido adjudicado a Construcciones Uxcar 97 SL por un importe de cerca de 2,1 millones de euros (impuestos excluidos), con un plazo de ejecución de 18 meses. Esta actuación está cofinanciada por la Unión Europea en el marco del Programa Feder 2021-2027 de las Islas.