El Ibavi construirá 323 VPO junto al Velódromo Illes Balears, la mayor promoción de vivienda pública de Mallorca

El Ibavi construirá 323 viviendas de protección oficial junto al Velòdrom Illes Balears de Palma. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) construirá 323 viviendas de protección oficial (VPO) en unos terrenos de más de 33.000 metros cuadrados situados junto al Velódromo Illes Balears de Palma, después de que este lunes el Govern y el Consell de Mallorca hayan formalizado una cesión gratuita.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han suscrito el acuerdo de cesión de los terrenos en un acto celebrado en el Consolat de Mar.

Según ha informado la presidenta, la actuación aspira a convertirse en la mayor promoción de vivienda pública de Mallorca y contará con una inversión de 3,4 millones de euros.

Al acto también han asistido el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director gerente del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), Roberto Cayuela, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros cargos públicos.