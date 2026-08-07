El Ibavi construirá tres nuevas promociones de vivienda pública en Es Mercadal, Artà y Sóller

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PALMA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado tres acuerdos relativos a nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en los municipios de Es Mercadal, Artà y Sóller.

En relación con el primer acuerdo, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, el Govern autoriza al Ibavi para iniciar el expediente de gasto para la ejecución de las obras de 34 viviendas de protección pública en la avenida de La Ronda de Ses Costes, a Es Mercadal, por un importe de 9,7 millones de euros.

La promoción cuenta con la financiación de los fondos europeos Feder 2021-2027 y una aportación del Consell de Menorca, fruto del convenio de colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta promoción se construirá en un solar adquirido por el Ibavi a la Sareb el año pasado con una aportación de un millón de euros del Consell de Menorca.

En cuanto al segundo acuerdo, el Consell de Govern autoriza al Ibavi para iniciar el expediente de gasto correspondiente al contrato de ejecución de las obras de 12 viviendas de protección pública en la calle de La Ciutat, 67, en Artà, por un importe de 3,5 millones de euros.

Esta promoción se construirá en un solar cedido por el Ayuntamiento de Artà y también cuenta con la financiación de los fondos europeos Feder 2021-2027.

En cuanto al tercer acuerdo, el Consell de Govern ha autorizado el proyecto de construcción de una promoción de 13 alojamientos dotacionales en la calle de La Lluna, 39, en Sóller.

La promoción, declarada inversión de interés autonómico, prevé rehabilitar el antiguo Hospicio, cedido por el Ayuntamiento de Sóller, para crear alojamientos públicos en régimen de alquiler dotacional.

Las tres promociones se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico, que permite un procedimiento exprés del Govern para agilizar y reducir los plazos de tramitación de la construcción de vivienda pública.

En total, 41 promociones del Ibavi en todas las islas, que sumarán alrededor de 950 viviendas públicas, se benefician de esta figura impulsada por el Govern dentro del plan de choque. Estos proyectos forman parte de las promociones con más de 1.200 viviendas públicas que tramita el Ibavi.