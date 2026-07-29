El Ibavi transformará la antigua Cámara Agraria de Sant Joan en tres viviendas protegidas para jóvenes agricultores

El Ibavi transformará la antigua Cámara Agraria de Sant Joan en tres viviendas de protección oficial para jóvenes agriculures - CAIB

PALMA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) transformará el edificio de la antigua Cámara Agraria de Sant Joan, situado en la calle Belisari de este municipio, en tres viviendas de protección oficial (VPO) destinadas al alquiler para jóvenes vinculados al sector agrario.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, la actuación contará con un presupuesto de 470.000 euros y las viviendas se destinarán a jóvenes agricultores de entre 18 y 40 años que cumplan los requisitos establecidos para acceder a una vivienda protegida.

El edificio albergará una vivienda por planta, de entre 52 y 54 metros cuadrados útiles, contará con ascensor y servicios independientes y una de las viviendas estará adaptada para personas con discapacidad.

El proyecto contempla la rehabilitación integral del inmueble y una ampliación en altura para convertir el actual porche en espacio habitable. Tras la intervención, el edificio alcanzará una superficie construida de 244,83 metros cuadrados y conservará su estructura e implantación originales, adaptando las fachadas a la tipología del casco antiguo de Sant Joan.

La actuación es fruto del acuerdo firmado este año entre la Unió de Pagesos y el Ibavi, por el que la entidad agraria cede el inmueble para su rehabilitación y transformación en viviendas de protección oficial. El Ibavi gestionará el edificio durante 14 años y, una vez transcurrido ese plazo, entregará una de las viviendas a la organización como contraprestación por la cesión.