El IBDona aprueba el II Plan para la lucha contra el tráfico con fines de explotación sexual y la prostitución

Reunión del Consejo Rector del Instituto Balear de la Mujer (IBDona)

PALMA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector del Instituto Balear de la Mujer (IBDona) ha aprobado el II Plan autonómico para la lucha contra el tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y el abordaje de la prostitución en Baleares (2026-2028).

Se trata de un instrumento estratégico para reforzar la prevención, detección, intervención y protección de las víctimas de la explotación sexual y la prostitución, según ha informado el Govern en nota de prensa.

El plan se ha aprobado este lunes en una sesión del Consejo Rector del IBDona presidida por la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y en la que también ha participado la director del IBDona, Cati Salom.

Asimismo, este instrumento ha sido elaborado a partir de los aprendizajes resultantes del primer Plan (2019-2022) y de una prospección y análisis realizados en 2024 con la participación de agentes institucionales y entidades especializadas.

Desde la Conselleria que dirige Sandra Fernández han subrayado que los datos demuestran que la inmensa mayoría de personas víctimas del tráfico son mujeres y niñas que serán explotadas sexualmente.

Según las cifras que recoge el Plan, provenientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, las mujeres y las niñas suponen el 70 por ciento de las víctimas del tráfico de personas a escala global (cinco de cada diez víctimas del tráfico son mujeres y dos son niñas). Además, un 77 por ciento de las mujeres y un 72 por ciento de niñas víctimas del tráfico son explotadas sexualmente.

Estos datos coinciden con el IV Informe de la Comisión Europea sobre los adelantos en la lucha contra el tráfico de seres humanos (2022), que identifica un total de 14.311 víctimas en los 27 países miembros de la Unión Europea.

Según el informe, el 51 por ciento de las víctimas del tráfico de personas son explotadas sexualmente y, de estas víctimas, el 87 por ciento eran mujeres o niñas.

En el ámbito autonómico, el Estudio sobre la prostitución, el tráfico y la explotación sexual en Baleares (2020) identificó 2.350 mujeres en situación de prostitución, y estimó una demanda anual de entre 90.000 y 100.000 prostituidores, incluyendo población residente y turística. El mismo estudio calcula que el volumen económico del sistema prostitucional en las Islas llega a los 70 millones de euros anuales.

El Plan aprobado se estructura en cuatro ejes estratégicos: sensibilización, prevención y detección; análisis y mejora del conocimiento; respuesta interinstitucional, y atención integral a las víctimas.

Estos ejes se concretan en 12 objetivos y 43 medidas, orientadas a mejorar la detección de casos, formar profesionales, reforzar la coordinación entre instituciones, garantizar recursos de acogida segura, atención psicológica y jurídica, e impulsar itinerarios de inserción sociolaboral y acceso a la vivienda.

Igualmente, el Plan establece mecanismos de coordinación, seguimiento y evaluación, mediante una comisión interinstitucional liderada por el IBDona, con informes anuales que permitan medir el impacto de las acciones y garantizar la mejora continua de las políticas públicas destinadas a erradicar el tráfico y la explotación sexual en el archipiélago.

Según ha informado la Conselleria, tras su aprobación, el Plan se presentará al Consell de Govern para que se dé por enterado.