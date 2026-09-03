El IBDona atiende 2.731 llamadas de mujeres, de las cuales casi el 92 por ciento son por violencia machista

La directora del IB Dona, Cati Salom. - EUROPA PRESS

PALMA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El servicio 24 horas del IBDona ha atendido 2.731 llamadas de mujeres en el primer semestre de 2026, de las cuales el 91,8 por ciento han sido por motivo de violencia machista.

La directora del IBDona, Cati Salom, ha destacado este jueves en rueda de prensa que mayoritariamente se ha atendido a mujeres que han sufrido violencia de género, seguidas de las que han padecido violencia sexual u otro tipo de violencia.

El servicio de acompañamiento ha aumentado un 2 por ciento, tras realizar 311 acompañamientos a mujeres, 294 de ellos por violencia de género.

Salom ha señalado que febrero ha sido el mes con más llamadas y que el principal perfil de mujeres atendidas son españolas de 31 a 40 años.

La directora ha hecho una valoración "preocupante" de los datos por "el hecho de que haya solo una mujer a la que haya que asistir"k, si bien ha valorado el servicio porque "cada vez llega a más mujeres".