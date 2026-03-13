El IBDona destina 600.000 euros a proyectos que promuevan la igualdad y contra las violencias machistas

Archivo - La directora del IbDona, Cati Salom. - CONSELLERIA DE FAMILIAS Y ASUNTOS SOCIALES

PALMA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) destinará 600.000 euros en subvenciones para proyectos que promuevan la igualdad y la erradicación de las violencias machistas.

El Consell de Govern ha autorizado destinar este presupuesto a dos convocatorias de subvenciones, según ha informado actuando como portavoz la vicepresidenta segunda, Antònia Estarellas, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

Por un lado, el IBDona destinará 300.000 euros a subvencionar proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y de prevención y erradicación de las violencias machistas para el año 2026.

Asimismo, se han asignado otros 300.000 euros a subvencionar proyectos con el mismo fin pero que se enmarquen en el ámbito de la salud mental y la discapacidad.

El pago será por anticipado de la totalidad del importe y sin exigencia previa, dado el interés público y que son entidades que, generalmente, no disponen de suficiente liquidez para atender el pago de los gastos.