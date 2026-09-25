El IBDona imparte formación sobre violencias machistas a profesionales del 112. - CAIB

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IBDona ha comenzado a impartir formación sobre violencias machistas a los profesionales del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de Baleares y un centenar de trabajadores podrá beneficiarse de la formación a lo largo de 2026.

Se trata de un curso de autoaprendizaje que dotará al personal de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan una intervención adecuada en casos de violencias machistas, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

Los objetivos de la formación son, entre otros, contribuir al reconocimiento de las diferentes manifestaciones de las violencias machistas y sus indicadores en llamadas de emergencia; la aplicación de protocolos de actuación específicos para garantizar la seguridad inmediata de las víctimas, y el desarrollo de competencias comunicativas que favorezcan la escucha activa, la empatía y la neutralidad profesional.

Además, se darán indicaciones para reforzar la capacidad de coordinación con otros servicios (policía, servicios sanitarios, servicios sociales y recursos especializados), así como para promover una cultura institucional de respeto, igualdad y tolerancia cero frente a la violencia de género.

La formación también incluye pautas para favorecer el autocuidado y la gestión emocional del personal que atiende situaciones de alta carga psicológica, como es el caso de los profesionales del Centro de Coordinación de Emergencias 112.