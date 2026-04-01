El IBE refuerza las inversiones en autoconsumo compartido e instalaciones fotovoltaicas en espacios públicos

Archivo - Placas solares en uno de los autoconsumos compartidos del IBE. - CAIB - Archivo

PALMA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern se ha dado por enterado del Plan de Actuación 2026 del Instituto Balear de la Energía (IBE), presentado por la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, que refuerza las inversiones en infraestructuras energéticas públicas y el despliegue de energías renovables en el archipiélago.

El documento, según ha informado en rueda de prensa el portavoz del Govern, Antoni Costa, define la hoja de ruta del IBE para 2026, con actuaciones orientadas a acelerar la transición energética mediante el impulso del autoconsumo, la mejora de la eficiencia energética en el sector público y el desarrollo de infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible.

En el ámbito de la generación renovable, el Plan prevé licitar ocho nuevas instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo colectivo en espacios públicos, así como continuar con el desarrollo de las instalaciones previstas en el Plan de Autoconsumo de la CAIB 2023-2026, tanto en la modalidad de autoconsumo como en la de venta a red.

Entre las actuaciones previstas destaca también la ejecución de nuevas instalaciones fotovoltaicas en los aparcamientos del ParcBit, el Hospital Comarcal de Inca y el CEIP Son Oliva, así como el desarrollo de refugios climáticos en centros educativos y la activación de nuevas instalaciones en balsas de riego en Ciutadella, Es Mercadal y Artà.

En materia de eficiencia energética, el Plan incluye actuaciones en edificios públicos, como la sustitución de sistemas de iluminación por tecnología más eficiente en infraestructuras de la Administración autonómica, entre ellas el Hospital de Inca y el edificio de Son Fuster.

Asimismo, el IBE continuará con la mejora y ampliación de la red pública de recarga de vehículos eléctricos Melib, con actuaciones orientadas a incrementar la disponibilidad de los puntos de recarga, modernizar los equipos existentes y mejorar su integración con otros operadores.

El Plan se completa con el refuerzo del asesoramiento a la ciudadanía, empresas y administraciones a través de la Oficina para la Transición Energética, así como con la participación en proyectos europeos y el impulso de iniciativas de innovación en el ámbito de la transición energética.