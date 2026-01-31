Ibiza cierra espacios públicos y suspende actividades al aire libre por el fuerte viento

Paso del temporal por la playa de Talamanca, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

IBIZA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha cerrado espacios municipales y ha suspendido las actividades al aire libre previstas para este sábado debido a la alerta naranja decretada por fuertes rachas de viento.

Se han cerrado parques infantiles, jardines públicos e instalaciones deportivas exteriores, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

La medida se mantendrá hasta que mejoren las condiciones meteorológicas y la seguridad quede garantizada. El Ayuntamiento ha explicado que, hasta la mañana, se ha registrado la caída de ramas sobre un vehículo aparcado en el parque Reina Sofía.

Emergencias 112 de Baleares mantiene activa la alerta naranja por fuertes rachas de viento en Mallorca, Ibiza y Formentera. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja por rachas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora (km/h) en Ibiza y Formentera hasta las 15.00 horas.

En las Pitiusas también estará en marcha, hasta las 17.00 horas, el aviso amarillo por fenómenos costeros, con olas que podrían oscilar entre los tres y los cuatro metros de altura.