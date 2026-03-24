El IbJove, dietistas y nutricionistas firman un convenio para promover hábitos alimenticios saludables en los jóvenes

De izquierda a derecha, el director del IbJove, Tomàs Amer, la directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, y el presidente del Colegio de Dietistas-Nutricionistas, Manuel Moñino. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IbJove) y el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Baleares (Codnib) han firmado un convenio que tiene como objetivo promover los hábitos alimentarios saludables y desarrollar programas de prevención de conductas de riesgo entre los jóvenes de las islas.

Así, el IbJove difundirá e informará a los jóvenes con el objetivo de fomentar estos hábitos a través de los canales propios, de la elaboración de materiales de difusión, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado.

Por su parte, el Codnib asesorará al IbJove en la creación y difusión de contenidos educativos basados en la evidencia dirigidos a la población juvenil, así como al personal de cocina del campamento de La Victòria --Alcúdia--, que gestiona el IbJove, al supervisar y validar los menús y hacer formaciones específicas a los trabajadores.

El IbJove y el Codnib parten de los datos de la 'Primera Encuesta a la Juventud de Baleares', que ponen de manifiesto la existencia de hábitos alimentarios "no saludables" entre los jóvenes.

El 81% de la juventud afirma "comer de todo", mientras que un 6% declara que excluye algunos tipos de alimentos. Según la encuesta, un 49% consume alimentos o bebidas ricos en azúcares y productos altamente procesados de baja calidad nutricional, como mínimo, cuatro días a la semana.

A estos se suman los datos de la 'Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España de 2024', que señala que el 77% de los jóvenes entre los 15 y los 24 años ha consumido alcohol en el último año y el 60% en el último mes.

En cuanto a las bebidas energéticas, según la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (Estudes) de 2023, el 48% las ha tomado en el último mes y el 19,5% las ha mezclado con alcohol en el mismo periodo de tiempo. Este estudio refleja que el 42% de los estudiantes de entre 14 y 18 años se ha emborrachado en el último año.

Por todo ello, ambas entidades han considerado que es "necesario" reforzar las políticas preventivas, incentivar la difusión y la implantación de programas y campañas que promuevan "prácticas alimentarias saludables, desmitifiquen aquellas que no lo son, fomenten la aceptación del propio cuerpo, ofrezcan apoyo y orientación nutricional para prevenir conductas alimentarias de riesgo".

El convenio tiene como base fomentar una alimentación "saludable" y "prevenir conductas de riesgo" entre los jóvenes, así como "desmentir mitos y falsas creencias" relacionadas con la nutrición y la alimentación, para contribuir a la mejora de su bienestar físico y mental.