El IbSalut abonará en la nómina de marzo 20,6 millones de euros de los atrasos de 2025 de la subida salarial del 2,5%

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PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut abonará en la nómina correspondiente al mes de marzo de 2026 los atrasos del año 2025 derivados de la subida salarial del 2,5% aprobada para el personal del sector público.

El abono de estos atrasos beneficiará a 20.727 profesionales y significará un importe estimado de 20,6 millones de euros, según ha indicado en un comunicado la Conselleria de Salud.

Esta medida se suma a las mejoras retributivas ya aplicadas en la nómina del mes de enero de 2026, por las que se ha incrementado un 2,5% los complementos fijos y variables.

Asimismo, el Servicio de Salud hizo efectivo en la nómina del mes de diciembre el pago de 13,8 millones de euros en concepto de atrasos de la carrera profesional correspondientes al periodo entre los días 1 de agosto de 2020 y 31 de agosto de 2021.

Este pago benefició a más de 7.000 profesionales a quienes se reconoció algún nivel de carrera profesional dentro del procedimiento extraordinario que se llevó a cabo en el año 2024.