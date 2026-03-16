El IbSalut actualizará este martes el sistema informático de casi todos los hospitales, excepto Son Espases

Archivo - Nuevo servicio de urgencias para adultos en el Hospital Comarcal de Inca. - CAIB - Archivo

PALMA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud actualizará el sistema informático SISN2+ con una nueva versión que introduce mejoras en el sistema recogidas en el Comité de Coordinación, en el que están representadas todas las gerencias del Servicio de Salud.

Esta actualización del sistema se realizará a las 05.00 horas de este martes y durará una hora y media aproximadamente, lo supone un salto de ocho versiones y permitirá situarse en la última versión publicada, según ha explicado la Conselleria de Salud.

El Servicio de Salud ha realizado esta actualización con la empresa Dedalus, implementadora de SISN2+, al aprovechar la bajada de la actividad durante esta semana que ha coincidido con la huelga de los profesionales A1.

SISN2+ es un proyecto que ha impulsado el Servicio de Salud para todos los hospitales de la red pública de Baleares --a excepción del Hospital Universitario Son Espases, que cuenta con el sistema Millenium-- con el fin de disponer de una herramienta más moderna y que se mantenga actualizada constantemente.

Este sistema implantado en el año 2022 permitirá incorporar nuevas funciones y tecnologías de manera continuada y ágil. Uno de los beneficios más relevantes del cambio en SISN2+ es poder disponer de un sistema de historia clínica compartida con el resto de hospitales de Baleares, lo que va a permitir mejorar el intercambio de información entre los centros de manera "más ágil, eficiente y segura".