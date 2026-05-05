El IBSalut estudia recurrir la sentencia que obliga a cesar a la directora del centro de salud de Manacor

Archivo - La consellera de Salut, Manuela García, interviene durante un pleno en el Parlament balear - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud (IBSalut) está estudiando interponer un recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que obliga a cesar a la coordinadora del centro de salud de Manacor.

"Las enfermeras están plenamente capacitadas para dirigir cualquier centro sanitario", ha defendido la consellera del ramo, Manuela García, en el pleno de este martes al ser preguntada por la diputada del PSIB Patricia Gómez por polémica generada a raíz de esta sentencia.

La socialista ha reclamado a la consellera que tome medidas antes del 12 de mayo para evitar el cese de la directora. En su respuesta, García ha explicado que los servicios jurídicos están analizando la sentencia y estudiando interponer un recurso.

Independientemente, ha continuado, es necesario modificar normativas de ámbito estatal que "no responden a los retos de hoy" y actualizarlas.

ENVEJECIMIENTO Y CRONICIDAD

García también ha sido interpelada este martes por la diputada socialista Teresa Suárez, quien le ha preguntado si es consciente de los efectos que el envejecimiento de la población tendrá sobre el sistema sanitario.

"Los datos oficiales muestran un cambio de tendencia en las Islas, con una esperanza de vida de 83,46 años y, según el Ibestat, tenemos bastantes más personas mayores de 60 años que menores de 16. No se escapa a nadie que vivir más años lleva asociado enfermedades crónicas", ha expuesto Suárez.

La socialista ha lamentado que, pese a darse esta realidad, las personas mayores que tienen algún tipo de dolencia tienen que esperar hasta dos semanas para tener cita en su centro de salud y, por ello, acuden a las urgencias hospitalarias.

Eso implica, ha subrayado, que se "angustian" porque les tiene que tratar un médico que no es el suyo de cabecera y que en ocasiones hasta les cambia los criterios de tratamiento. A ello, ha añadido, se le suma la brecha digital a la que se tienen que enfrentar para acceder al sistema sanitario.

García, por su parte, ha defendido el incremento de la esperanza de vida como "un éxito en términos de salud pública" y ha asegurado que es una cuestión que viene recogida en el Pacto por la Salud aprobado esta legislatura.

Sí que ha reconocido que el envejecimiento de la población conlleva más presión sobre los recursos porque los procesos asistenciales son "más largos y recurrentes".

La consellera ha detallado que el indicador de envejecimiento en Baleares ha pasado del 96% en 2015 al 109% en 2023, una realidad ante la que el anterior Govern "no hizo nada".

"Porque si un médico necesita diez años de formación, una enfermera necesita seis y una infraestructura tarda entre tres o cuatro años, ustedes no planificaron los recursos humanos, no dimensionaron las infraestructuras y no innovaron para gestionar la cronicidad de forma proactiva", ha sostenido.