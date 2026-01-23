El IBSalut firma un convenio con la Fundación Josep Carreras para luchar contra la leucemia

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) firmará un convenio de colaboración con la Fundación Josep Carreras para luchar contra la leucemia y fomentar la donación voluntaria de médula ósea.

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la firma de este convenio, por un importe de 3,7 millones de euros y una duración de cuatro años, según ha explicado después el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa.

La Fundación Internacional Josep Carreras contra la Leucemia mantiene y gestiona el Registro de Donantes de Medula Ósea, reconocido por el Ministerio de Sanidad y Consumo según el convenio entre el Ministerio de Sanidad, la Fundación Josep Carreras y la Organización Nacional de Trasplantes Hematopoyéticos de Donantes no Emparentados.

El objetivo de este convenio es desarrollar el Registro de Donantes de Medula Ósea para conseguir mejorar la atención sanitaria de los pacientes de Baleares que necesiten un trasplante de progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre).

Así, mediante este convenio se fomentará la donación voluntaria en las Islas; la utilización de los laboratorios de histocompatibilidad de centros pertenecientes al IBSalut para realizar la tipificación HLA a los candidatos donantes, y el registro de los datos personales del donante y de su tipificación HLA.

El Hospital Universitario Son Espases será el encargado de realizar en sus laboratorios la tipificación HLA y las pruebas complementarias a los candidatos a donantes voluntarios, y también llevará a cabo los análisis de compatibilidad u otros relacionados con el posible donante.