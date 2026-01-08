El IbSalut habilitará más de 70 camas para responder al incremento de ingresos en Son Espases y Son Llàtzer

Archivo - Hospital Son Llàtzer - CAIB - Archivo

PALMA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ibsalut habilitará durante esta semana 72 camas en los hospitales de Son Espases (58) y Son Llàtzer (14) para hacer frente al incremento de los ingresos hospitalarios.

Esta medida, ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, está contemplada en el plan de contingencia establecido para dar respuesta al aumento de la actividad asistencial en los servicios de urgencias de los hospitales y en los centros de atención primaria.

El Hospital Universitario Son Espases ha habilitado durante las últimas horas un total de 24 camas, ocho en la Unidad de Observación Posintervención y 16 en otras áreas. Además, se prevé que se activen, a partir del 12 de enero, 34 camas adicionales en el Hospital Verge de la Salut.

En total, esta semana se activará en Son Espases 58 camas en el marco del plan de contingencia para garantizar la asistencia sanitaria. Asimismo, el hospital incorporará 19 enfermeros, 18 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, siete celadores, cuatro auxiliares de cocina, un limpiador y hasta tres médicos adicionales si la evolución epidemiológica lo requiere.

Dentro de las medidas contempladas en el plan, el centro hospitalario suspenderá la actividad quirúrgica no urgente ni oncológica para aumentar la disponibilidad de camas y reducir los tiempos de espera de los pacientes pendientes de ingreso.

Por su parte, el Hospital Universitario Son Llàtzer ha activado un total de 14 camas, 12 en la Unidad HD y dos en la UCI. Igualmente, contratará 13 enfermeros, siete técnicos en cuidados auxiliares de enfermería y dos celadores.

El Sindicato de Enfermería Satse ha alertado este jueves del "grave colapso" que sufren los hospitales públicos de Baleares, provocada a su juicio por la falta de previsión y planificación del IbSalut ante el incremento de la demanda asistencial provocado por la campaña de gripe y otras patologías respiratorias propias de esta época del año.

La situación es crítica en prácticamente todos los centros hospitalarios, según ha indicado la organización sindical en un comunicado. Son Espases tiene actualmente 79 pacientes pendientes de ingreso y las urgencias se encuentran completamente "colapsadas". En Son Llàtzer hay 36 pacientes pendientes de ingreso y 78 pacientes atendidos en urgencias, que se encuentran "saturadas".

HASTA 215 CAMAS

El plan de contingencia para responder al incremento asistencial prevé activar hasta 215 camas durante los meses de invierno para hacer frente al incremento de actividad y de los ingresos desde las urgencias de los hospitales de Baleares debido al aumento del número de personas afectadas por virus respiratorios, propios de esta época del año.

Los planes de contingencia de los hospitales contemplan diversas acciones como agilizar la disponibilidad de camas de los pacientes que han sido dados de alta; contratar más personal sanitario; activar camas; reforzar la contratación de profesionales de guardia durante los días festivos; reforzar los servicios de apoyo al diagnóstico; reducir la programación hospitalaria para disponer de más camas para ingresar pacientes de urgencias; potenciar la hospitalización a domicilio o derivar pacientes a centros concertados.

Además, prevén la coordinación entre centros sanitarios, atención primaria y SAMU 061 para garantizar la capacidad asistencial máxima y establecer circuitos de derivación interna en momentos puntuales. En casos puntuales se pueden derivar pacientes de urgencias de un centro hospitalario a otro para esponjar la atención.

CRECEN LOS VIRUS RESPIRATORIOS ENTRE MAYORES

Todo esto, ha apuntado la Conselleria, sucede mientras la incidencia de la gripe en el archipuiélago ha registrado un ligero descenso durante la primera semana del año a consecuencia de la menor afluencia de usuarios en los centros sanitarios durante las fiestas y, en consecuencia, de la realización de menos pruebas analíticas.

Sin embargo, ha comprobado el comité autonómico de enfermedades infecciosas después de su reunión semanal de cada jueves, sí se ha detectado una mayor número de casos de infecciones respiratorias en general, no exclusivamente provocadas por el virus de la gripe, entre la población mayor de 60 años.

Muchos de estos ciudadanos sufren otras patologías asociadas que se descompensan a consecuencia de estas infecciones y requieren un ingreso hospitalario.

En la primera semana de 2026 la incidencia de enfermedades respiratorias agudas entre este segmento poblacional se ha situado en los 609,4 casos por 100.000 habitantes frente a una incidencia de 493,1 casos entre la población en general.

La incidencia de la gripe en la primera semana del año se ha situado en los 70,3 casos por 100.000 habitantes, lo que supone un ligero descenso frente a los 81,1 casos registrados en la última del 2025 y que mantienen en la comunidad autónoma en una fase epidémica de intensidad baja.