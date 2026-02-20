El IBSalut irá reprogramando las consultas y cirugías suspendidas por la huelga en "el menor tiempo posible"

Archivo - Sanitarios operan en uno de los quirófanos del Hospital de Inca. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) irá reprogramando las consultas, pruebas y operaciones suspendidas esta semana a causa de la huelga de los médicos, intentando que sea en "el menor tiempo posible".

Así lo ha dicho la consellera de Salud, Manuela García, en declaraciones a los medios en la inauguración de la V Jornada de la Estrategia MPOC de Baleares este viernes, último día de la huelga convocada por los médicos en contra del Estatuto Marco.

Los cuatro días de huelga han provocado, de momento, la cancelación de más de 300 intervenciones quirúrgicas y más de 14.000 consultas y pruebas. Así, el IBSalut irá reprogramando estas citas y, según la consellera, la velocidad dependerá del servicio.

Igualmente, García ha cargado una vez más contra el Ministerio de Sanidad, a quien ha responsabilizado directamente de las cancelaciones de consultas y cirugías a los pacientes de Baleares.

"Hay una relación directa entre la ineptitud y la incapacidad de diálogo del Gobierno que repercute directamente a los ciudadanos de las Islas", ha subrayado.

En este sentido, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, está "poniendo en jaque" la sanidad pública, tanto a nivel nacional como autonómico.

La consellera ha reclamado a la ministra que "realmente" se siente a hablar con los médicos y que negocie el Estatuto Marco.