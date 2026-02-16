El primer día de huelga de médicos deja en Baleares 77 operaciones y más de 3.000 consultas y pruebas suspendidas

Archivo - Hospital vacío por la huelga de médicos - SIMEBAL

PALMA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera jornada de huelga de los médicos contra el Estatuto Marco ha provocado la suspensión de más de 3.000 consultas y pruebas y de 77 operaciones en Baleares.

Según los datos provisionales del Servicio de Salud de Baleares (IBSalut), los paros han supuesto la cancelación de 2.162 consultas en atención primaria y 77 intervenciones quirúrgicas. En cuanto a la actividad ambulatoria, se han suspendido 1.835 consultas, pruebas diagnósticas y pruebas radiológicas.

Este lunes ha sido el primero de los cinco días de huelga convocados por los médicos y, en Baleares, ha registrado un seguimiento del 90 por ciento en el ámbitos hospitalario y cerca del 70 por ciento en atención primaria.

Según el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), el seguimiento de los médicos jóvenes ha sido muy elevado, rondando entre el 90 y el 95 por ciento. En concreto, en el servicio de anestesia el seguimiento ha sido del 95 por ciento, lo que ha generado un gran impacto en las intervenciones quirúrgicas.

Durante las jornadas de huelga están garantizados todos los servicios urgentes, oncológicos y no demorables, con servicios mínimos reforzados para minimizar el impacto en la población.