El IBSalut y Microsoft desarrollarán proyectos para reforzar la ciberseguridad, optimizar procesos y explorar la IA

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud de Baleares (IBSalut) y Microsoft han firmado un convenio de colaboración para desarrollar proyectos para reforzar la ciberseguridad, optimizar procesos y explorar la aplicación de la inteligencia artificial, siempre bajo principios de responsabilidad y soberanía del dato.

El convenio, rubricado este jueves por el director del IBSalut, Javier Ureña, y la directora ejecutiva de Sector Público, Educación y Sanidad de Microsoft España, Natalia Escobedo, tiene como finalidad explorar escenarios y casos de uso que permitan mejorar la atención al paciente, la capacitación de los profesionales y la calidad de los servicios de salud.

En este sentido, Ureña ha destacado que la firma del acuerdo supone "un avance decisivo" en el desarrollo del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029, que es, ha remarcado, "uno de los pilares" del Govern para modernizar y fortalecer el sistema sanitario.

"Esta colaboración nos permitirá reforzar nuestras capacidades digitales, acelerar la incorporación de nuevas tecnologías, impulsar una adopción responsable de la inteligencia artificial, mejorar la ciberseguridad como elemento clave para garantizar la continuidad asistencial y fortalecer la soberanía del dato", ha expuesto.

Todo ello, según el director, con el objetivo de "ofrecer una respuesta más eficaz, ágil, próxima y personalizada a las necesidades reales -presentes y futuras- de los pacientes y de los profesionales sanitarios".

Por su parte, Natalia Escobedo ha destacado que la tecnología "es un motor clave para transformar los servicios públicos y mejorar la vida de las personas". "Este acuerdo con el Servicio de Salud refuerza nuestra visión de impulsar un sistema sanitario más seguro, eficiente y centrado en el paciente, aprovechando el potencial de la inteligencia artificial y la innovación digital", ha apuntado.

En esta línea, ha subrayado que desde la empresa quieren acompañar a las administraciones en el camino hacia una sanidad "moderna, ética y sostenible" que "garantice la calidad" en la atención sanitaria.

EL CONVENIO

Desde la Conselleria de Salud han explicado que la colaboración se centra en impulsar iniciativas específicas en ciberseguridad, para salvaguardar la información y los sistemas en un sector tan sensible como el de la salud.

Otro punto clave del acuerdo es la implementación de soluciones digitales avanzadas y herramientas colaborativas que permitan agilizar la gestión, facilitar la atención y mejorar la experiencia tanto en los pacientes como del personal sanitario.

El acuerdo impulsa también el trabajo conjunto sobre la plataforma de atención digital personalizada para pacientes con patologías crónicas, y casos de uso pioneros como la transcripción de consultas médico-paciente, la resolución eficiente de duplicidades de citas y la puesta en marcha de una herramienta conversacional en IA generativa diseñada para apoyar la toma de decisiones clínicas conforma a los protocolos del IBSalut.

Se creará un grupo de trabajo específico para explotar nuevas aplicaciones de IA generativa en el sector de la salud. Asimismo, todas estas iniciativas se desarrollarán en el marco del programa de IA Responsable de Microsoft.

Finalmente, el convenio prevé la puesta en marcha de iniciativas de formación especializada, con planes adaptados al entorno del Servicio de Salud, con el objetivo de impulsar la capacitación digital de los profesionales sanitarios.

El acuerdo se enmarca en la estrategia del IBSalut para proyectos innovadores y de transformación digital. Cabe recordar que el pasado marzo se presentó el Plan Estratégico de Transformacion e Innovación en Salud Digital de Baleares 2025-2029.