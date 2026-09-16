El IbSalut pone en marcha un programa para detectar el VIH y la hepatitis C en consultas rutinarias

Archivo - Imagen de recurso de tubos para pruebas analíticas de sangre. - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El IbSalut ha iniciado el programa Focus con el que pretende integrar de forma sistemática y progresiva las pruebas del VIH y la hepatitis C en los circuitos clínicos habituales.

Se trata de una iniciativa desarrollada conjuntamente con Gilead Sciences, el Hospital Universitario Son Espases, Atención Primaria, el Centro de Atención a las Infecciones de Transmisión Sexual (Caits), el Instituto de Investigación Sanitaria de Balears (IdISBa) y Salud Pública, según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

El programa, que inicialmente se ha previsto con una duración de cuatro años y renovaciones anuales, busca facilitar el diagnóstico precoz de estas infecciones al aprovechar los contactos habituales de la población con el sistema sanitario.

Gilead Sciences facilita la financiación del cribado, mientras que el IdISBa coordina y gestiona el proyecto en colaboración con los equipos del Hospital Universitario Son Espases, Atención Primaria y el Caits, donde se desarrolla el programa.

Focus aspira a incorporar las pruebas del VIH y la hepatitis C de forma progresiva en la práctica clínica habitual. Para lograrlo, se trabaja en la automatización de los sistemas informáticos siempre que sea posible, de modo que se puedan identificar a los pacientes que cumplen los criterios establecidos durante el proceso asistencial y se facilite la solicitud de las pruebas.

Cuando la automatización no es posible, el programa se apoya en la formación y sensibilización de los profesionales sanitarios para favorecer que las pruebas se soliciten sistemáticamente.

De esta manera, el cribado oportunista permite ofrecer la prueba a personas que ya van a hacerse una analítica por cualquier motivo, sin que tenga que haber una conducta de riesgo conocida, síntomas o una condición clínica concreta. El objetivo es aprovechar ese contacto con el sistema sanitario para detectar infecciones que podrían permanecer sin diagnosticar y posteriormente facilitar su derivación a los equipos especializados correspondientes.

Con esta estrategia se amplía el alcance del diagnóstico más allá de los modelos basados exclusivamente en la identificación de las personas consideradas de riesgo. En el caso del VIH, en Baleares se estima que alrededor de 400 personas viven con la infección sin saberlo, por lo que mejorar la detección de estos casos constituye uno de los principales objetivos del programa.

El proyecto Focus llega a Baleares tras su implantación en otras comunidades y desde 2018 ha facilitado más de 1,5 millones de pruebas de VIH y hepatitis B y C en España y Portugal, con lo que se ha consolidado como uno de los principales programas de cribado de infecciones transmitidas por la sangre en ambos países.

Con la puesta en marcha de Focus, Baleares busca incrementar la detección precoz, reducir los diagnósticos tardíos y agilizar la derivación y vinculación de las personas diagnosticadas a la atención especializada. El programa incluye, además, formación para los profesionales, protocolos de actuación y seguimiento de los resultados para favorecer la consolidación del cribado oportunista como parte de la asistencia sanitaria habitual.

El objetivo final es que el diagnóstico del VIH y de la hepatitis C se produzca antes de que aparezcan complicaciones o se produzca un deterioro de la salud, con lo que se podría iniciar cuanto antes el seguimiento y el tratamiento, y se reduciría el número de personas que viven con estas infecciones sin saberlo.

El programa Focus de Gilead Sciences financia el cribado de VIH, VHC, VHB y VHD y la vinculación a la primera cita médica después del diagnóstico. La financiación de Focus no respalda actividades más allá de la primera cita médica y es independiente de cómo las organizaciones manejan la atención y el tratamiento posterior del paciente.