'El Ico' asegura que pagaba "mordiditas" a policías locales de Palma a cambio de tener más aforo

"Lo único que he hecho en toda mi vida ha sido vender droga", admite ante uno de los abogados de la defensa

Subraya que el local tenía "mucho éxito" e insiste en que sufrió un "acoso terrible"

PALMA, 4 (EUROPA PRESS)

Francisco Tomás Fernández Cortés, 'El Ico', ha asegurado, este viernes durante el juicio por el caso Cursach, que pagaba "mordiditas" a policías locales de Palma a cambio de tener más aforo.

Durante su interrogatorio como testigo en el juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, el narcotraficante ha reconocido que "lo único" que ha hecho "en toda su vida ha sido vender droga".

En un principio parecía que 'El Ico' no iba a declarar. "No estoy en igualdad de condiciones. Sé de qué lado mastica la iguana", ha llegado a decir, pero finalmente sí ha respondido tanto a las preguntas del Ministerio Fiscal como de los abogados de la defensa, ya que los de la acusación no han interrogado.

"Juro por mis muertos que diré la verdad", ha dicho ante la presidenta del Tribunal, Samantha Romero, quien le ha pedido en varias ocasiones que no la interrumpa. Cabe recordar que el hijo de la Paca se enfrenta a otro proceso judicial por falso testimonio durante la fase de instrucción del caso Cursach, que llevaron a cabo el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

En su declaración de este viernes ante el Tribunal que juzga el caso Cursach, 'El Ico' ha comparecido por videoconferencia desde una cárcel de la Península. El mismo ha sostenido que el local que regentaba, El Cavalli, tenía "mucho éxito" y ha insistido en que sufrió un "acoso horrible".

En un principio, ha subrayado, ante el Ministerio Fiscal, que no recuerda al empresario Ángel Ávila, del que ha indicado que "tiene que ser un policía municipal".

Después, ha relatado que El Cavalli es un local de "fiestas, flamenco, un bar musical" que no tenía licencia, pero consiguió otra tras pagar 5.000 euros en "la tercera planta" del Ayuntamiento. Primeramente, ha afirmado que ese dinero se lo dio a Gabriel Torres, agente sentado en el banquillo de los acusados, pero después ha reconocido que no lo sabía bien.

"Me lo cierran un sábado por la noche, el lunes vamos a la tercera planta y el viernes lo tengo ya abierto", ha contado 'El Ico', quien ha señalado que "luego estos policías hacían controles en la puerta".

"Yo perdí mucho dinero", ha reconocido, e incluso ha relatado un acontecimiento en el que fue "llorando como un niño y con una periodista de Telecinco" al despacho del abogado Gaspar Oliver para pedirle ayuda, "y me mandó a otro". "Él sabe que esto que cuenta es verdad", ha exclamado ante la Sala.

Algunos policías locales que han declarado en el juicio han defendido que el local Cavalli tenía muchas quejas de los vecinos, algo que 'El Ico' ha negado. "Vino un municipal y se subió arriba, a un local de gays, a asustar para ponerme un sonómetro cuando estaba todo correcto", ha afirmado.

El hijo de la Paca ha reconocido que no sabía que el local tenía un decreto de cierre cuando se lo traspasaron y ha cifrado en 7.000 euros la facturación tanto de viernes como de sábados.

Con todo, ha reconocido que a veces tiene "amnesia y otras veces no" y a preguntas de un letrado de la defensa ha explicado que los policías locales Carlos Tomás, Nicanor Góngora y Carlos Vallecillo "se llevaban cantidades de dinero" a cambio de que entrara "más gente" en su local. "Si entraban 100 personas más, eso era para los municipales", ha remachado.