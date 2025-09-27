Identificado el autor de siete vertidos de escombros en polígonos industriales de Palma

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha identificado a un hombre, español de 32 años, como presunto autor de siete vertidos de escombros en polígonos industriales.

En una nota de prensa, la Policía Local ha informado que el Grupo de Investigación y Seguimiento de Denuncias (GISD) ha finalizado una investigación que ha permitido identificar a un hombre, español de 32 años, como presunto autor de siete vertidos ilegales de escombros en los polígonos de Son Castelló, Can Valero y Son Morro.

La investigación se inició a principios de año a raíz de una oleada de vertidos detectados. Gracias a la colaboración con el Servicio de Inspección Medioambiental de Emaya y con la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), y a las pesquisas de los agentes, las sospechas se centraron en un camión cuyas características coincidían en los diferentes incidentes. Tras varias vigilancias, se localizó e identificó el vehículo.

Durante la investigación, se analizó la información disponible de siete vertidos distintos, ocurridos entre abril y septiembre. Un minucioso informe pericial sobre las características y modificaciones singulares del camión permitió confirmar que se trataba del mismo vehículo en todos los casos.

Los hechos serán tramitados como una infracción grave a la Ley 8/2019 de residuos y suelos contaminados de Baleares, que contempla sanciones de hasta 9.000 euros por vertido, agravadas en este caso por el volumen y la reincidencia.

La Policía Local de Palma mantiene su compromiso con la protección del medio ambiente y la persecución de las conductas incívicas que perjudican la imagen y la salubridad de la ciudad.