Identifican a 64 trabajadores irregulares en un hotel: varias empresas se enfrentan a multas de más de 640.000 euros

PALMA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Varias empresas se enfrentan a multas de más de 640.000 euros después de que la Policía Nacional descubriera que 64 de las personas que trabajaban en la reforma de un hotel de Manacor se encuentra en situación administrativa irregular.

El pasado miércoles agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) y técnicos de la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social se personaron en el citado establecimiento.

Durante el transcurso de la inspección, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se identificaron a 384 trabajadores de 42 empresas diferentes.

De estos, 64 se encontraban en situación administrativa irregular en España y fueron citados en dependencias policiales para incoarles el correspondiente expediente.

Los investigadores, tras una primera valoración, ha calculado que las sanciones que se los podrían imponer a las empresas que tenían a estas personas trabajando podrían superar ampliamente los 640.000 euros.

A esta multa habría que sumarle las posibles sanciones por tener a trabajadores con los papeles en regla pero sin contrato o sin estar dados de alta de la Seguridad Social. La cifra, según la Policía, podría aumentar "de forma exponencial".

Durante el operativo también se localizaron a tres trabajadores, todos ellos de origen pakistaní, que portaban documentación falsa y fueron detenidos como supuestos autores de un delito de falsedad documental.