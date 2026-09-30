El IdISBa acercará la investigación en salud a escuelas e institutos de Baleares - CAIB

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (IdISBa) ha puesto en marcha una plataforma para acercar la investigación en salud al alumnado y fomentar las vocaciones científicas entre los jóvenes.

La Conselleria de Salud ha explicado este miércoles en un comunicado que la iniciativa, llamada 'IdISBa Conecta: Ciencia Viva para las Escuelas', es una plataforma abierta que tiene como objetivo facilitar el acceso de los centros educativos a la investigación que se desarrolla en las Islas.

El proyecto quiere convertirse en un punto de encuentro entre el mundo científico y la comunidad educativa y para ello ofrecerá contenidos adaptados a los niveles formativos y herramientas para incorporar la ciencia en salud a las actividades de aula.

La iniciativa se dirige principalmente a alumnos y docentes de educación primaria y secundaria, aunque también pone recursos al alcance de las familias y de la ciudadanía interesada en la ciencia y la salud. Entre los materiales disponibles se incluyen vídeos divulgativos, actividades educativas, juegos, recursos multimedia y propuestas didácticas vinculadas a las áreas de investigación biomédica.

Uno de los aspectos innovadores del proyecto es la posibilidad de que los centros educativos contacten directamente con investigadores del IdISBa para organizar actividades adaptadas a sus necesidades. A través de la plataforma se pueden solicitar charlas presenciales o virtuales, encuentros con el alumnado, visitas a laboratorios y consultas científicas.

Además, IdISBa Connecta incorpora un espacio audiovisual en el que el personal investigador explica de forma "sencilla y accesible" su actividad científica, los retos que afronta y el impacto que su trabajo tiene en la salud de las personas.