El IEB abre la convocatoria para presentar propuestas a la Fira B! 2026

Archivo - Actuación musical del grupo Hannah & Falco dentro de la Fira B!, en una foto de archivo. - FIRA B! - Archivo

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha abierto este viernes el plazo de presentación de propuestas artísticas a la edición de 2026 de la Fira B!.

Todos los artistas interesados en participar en esta nueva edición del Mercado Profesional de la Música y las Artes Escénicas de Baleares pueden presentar su propuesta, a partir de este viernes y hasta el 28 de febrero de 2026, en la página web de la Fira B!.

En una nota de prensa, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que este es un mercado profesional de música y artes escénicas que tiene como principal objetivo "dar a conocer las creaciones recientes más representativas de los artistas de Baleares, como también fomentar las redes de intercambio entre profesionales de la música y de las artes escénicas, tanto de Baleares como de fuera de la comunidad, de ámbito estatal e internacional.

Actualmente se puede anunciar que dentro de la programación artística de Fira B! Artes Escénicas 2026 se podrá ver la obra 'Sacrificció', de Lluís Oliver, que obtuvo el primer premio Art Jove 2025, en la categoría de creación teatral joven, concedido por el IbJove.

Por su parte, la edición de Fira B! Música contará con el grupo ganador del Concurso Pop-Rock del Ayuntamiento de Palma, U.R. Bad y con los ganadores del premio Art Jove 2025, de la categoría de Creación Musical Joven, The Ripples.

En la última edición de Fira B! se programaron 29 espectáculos de artes escénicas y 48 propuestas musicales de todos los géneros.

En 2025 participaron cerca de 600 profesionales baleares, nacionales e internacionales, entre los que destacan la participación de La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de Titularidad Pública, la coordinadora de Ferias de Artes Escénicas de el Estado o la Plataforma Jazz España, así como programadores de festivales y espacios destacados como Feria Tàrrega, Sala Beckett, Teatro LAVA de Valladolid, TACO, Teatro Rosalía de Castro, Festival Ciencia Escénica o Festival Teatro Clásico de Mérida, entre otros.

También participaron agencias como Anteprima, Dyonisiac Tours, Èxits, Lola Bourne, The Vault, Elevan Suns, Ground Control o discográficas como Subterfuge y Berthold Records.

Además, la feria contó con intercambios con otras ferias y mercados, tanto nacionales --Danza València, Feria Tàrrega, Trovam, MMVV y Jazz I Am--, como internacionales --Polis Teatro Festival de Ravenna de Italia, Territori Festival de Bellinzona, Occijazz o Music Week Poland--.