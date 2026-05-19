El IEB celebra el Día del Juego con propuestas lúdicas en catalán

Cartel del Día Internacional del Juego - CAIB

PALMA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics celebrará el sábado el Día Internacional del Juego con propuestas lúdicas en catalán de creadores de las Islas.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, esta jornada lúdica tendrá lugar en los jardines del Centro Cultural la Misericordia, entre las 10.00 y las 14.00 horas. Se trata de una iniciativa dirigida a un público general y familiar, y pensada para dar a conocer los juegos en catalán de Baleares, y algunas novedades del sector.

En esta ocasión, el IEB presentará dos nuevas iniciativas para promover el aprendizaje y el uso de la lengua: el nuevo juego de escapada, Las aventuras de Nika y Mirko, con temática de viajes temporales, y la incorporación de las tarjetas de nivel C1 de catalán de 'El joc de l'oca riallera'.

Por otro lado, habrá algunas novedades de creadores locales, como los juegos 'Misteris de sa Roqueta', y 'Cucarell', 'Captura criatura' y '4 illes'. Además, se llevarán a cabo partidas de juegos como 'Iràs i no tornaràs', 'Infernal', 'Cerca qui cerca' y 'Rondaulles' (del que se llevará a cabo una presentación teatralizada), además de sesiones grupales de Scrabble.

En paralelo, los visitantes podrán participar en un juego de rol ambientado en la época medieval y en dos talleres, uno de elaboración de un juego de mesa y otro de creación de estrellas. También habrá un espacio de miniludoteca para los más pequeños.

La entrada es gratuita y existe la posibilidad de inscribirse previamente para el juego de rol, el de escapada, las sesiones de Scrabble y los talleres en moulallengua.cat para asegurarse una plaza. No obstante, los visitantes que no hayan hecho ninguna inscripción, también podrán participar en las actividades.