El IEB y tres compañías de teatro baleares participarán en la Fira Tàrrega 2025 hasta el domingo

Encuentro de las compañías y artistas baleares participantes en la Fira Tàrrega 2025. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega 2025 se celebra desde este pasado jueves hasta el domingo y en ella participa el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), además de tres compañías de teatro de las islas.

Se trata de una de las muestras de artes escénicas más importantes de Europa en la que el IEB coordinará la apertura de una caseta en nombre del Govern, que estará ubicado en La Llotja de Tàrrega.

El puesto estará abierto durante los cuatro días de feria para dar a conocer los proyectos y objetivos que se llevan a cabo desde Baleares dentro del sector de las artes escénicas.

Por otro lado, como los otros años, el IEB ha trabajado en una delegación de profesionales de Baleares y una presentación pública de la Fira B! 2025, que celebra su décima edición, en el marco de las jornadas profesionales de Tàrrega.

Este año, la delegación de profesionales baleares está integrada por el Teatre Principal de Palma y el Teatro Municipal de Artà; los festivales mallorquines Albopàs, Ciclop, Eima y Úrbic; los festivales menorquines Amalgama Kids, el Festival Iberoamericà de Teatre Independent de Menorca y Pedra Viva; el Centre d'Investigació Escènica de Sineu y Eima; y las compañías y artistas Maya Triay y Mariona Jaume, Curolles, La Impaciència, Produccions de Ferro, La Mecànica, Hermanas Picohueso, Cia Marilén Ribot, Cia Moviments, Las Lechugas, Mathi Mishow, Sa Vorera des Tassó, Cia Mariantònia Oliver, Cia Martín Melinsky, Cia Clownómadas y el programador Giant Inspiration.

Además de todas estas actividades, este año hay también presencia de tres compañías y distribuidores de Baleares de diferentes géneros, danza, circo y teatro que participan en la programación oficial de la feria con un total de ocho funciones, que aportarán a este acontecimiento internacional unas propuestas que "ayudarán a consolidar el talento balear en la escena cultural".

Las tres piezas participantes son 'S'albufera', de Maya Triay y Mariona Jaume; 'Tot bé', de la compañía Curolles, y 'La fundación', de la compañía La Impaciència.

La pieza de danza 'S'albufera', de Maya Triay y Mariona Jaume, fue la obra ganadora de la ayuda de Creación del IEB 2023, y formó parte de la programación de Fira B! 2024 a Es Baluard. 'S'albufera' se pudo ver en Fira Tàrrega 2025 este jueves y este viernes por la mañana.

En cuanto a la pieza de circo 'Tot bé', de la compañía Curolles, se representó en Tàrrega 2025 este jueves, se representará este viernes a las 19.00 horas y el sábado a las 11.00 y las 19.00 horas. Las cuatro actuaciones serán en la plaza de las Naciones.

Finalmente, la obra de teatro 'La Fundació', de la compañía La Impaciència, fue la ganadora de la ayuda de Creación de la IEB 2021, y se podrá disfrutar en dos funciones en el Pabellón Municipal de Deportes este sábado a las 22.30 horas y el domingo a las 13.00 horas.

"La participación de las tres compañías en la programación de Fira Tàrrega 2025 hace destacar, un año más, el creciente reconocimiento del talento creativo balear, que aporta a la escena internacional de las artes visuales una visión singular y comprometida con las realidades baleares actuales", han alegado.

El director del IEB, Llorenç Perelló, ha estado presente este viernes en una comida de la delegación balear en la Fira Tàrrega 2025, así como a las actividades y actuaciones que tendrán lugar durante la jornada.

Allí ha manifestado que la participación, un año más, de las compañías baleares a la Fira de Tàrrega 2025 es "una muestra más del compromiso de esta institución para hacer crecer la promoción y la difusión de la creación escénica de Baleares dentro del sector nacional e internacional".