El IEO-CSIC propone estrategias viables para la preservación de las praderas de Posidonia oceánica

Personal científico del Centro Oceanográfico de Baleares del Instituto Español de Oceanografía (IEO, CSIC) y del IMEDEA (UIB-CSIC) presentan los resultados del proyecto de investigación SEAFRONT sobre los servicios ecosistémicos de la Posidonia oceanica en un contexto de cambio climático.

Ha sido en una jornada técnica celebrada en Palma y dirigida a personal científico y técnico de las administraciones públicas y organizaciones no gubernamentales como el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Govern, la Junta de Andalucía, y Puertos del Estado entre otros.

Los participantes debaten sobre cuáles deben ser las acciones prioritarias para poner en valor y aprovechar el papel de las praderas en la mitigación y adaptación al cambio climático, la viabilidad de opciones de futuro y posibles estrategias, cómo integrar el papel de la protección costera de las praderas en las políticas más allá del papel de las praderas en el balance de carbono o qué impacto tienen los resultados obtenidos en la ley de cambio climático y en otras normativas.

Investigadores del Centro Oceanográfico de Baleares moderan una serie de charlas sobre la temática dirigidas a encontrar estrategias viables de preservación de las praderas de Posidonia oceánica.

EL PROYECTO SEAFRONT

El calentamiento global ya está provocando cambios en el medio marino, entre ellos la preocupante subida del nivel del mar. En las costas españolas, se estima que a finales de este siglo el nivel del mar será entre 37 y 90 centímetros más alto que a finales del siglo XX, lo que incrementará inundaciones permanentes en zonas bajas, daños por temporales marinos y salinización de acuíferos costeros.

Esto supone una seria amenaza para España, cuya población y economía dependen en gran medida de las áreas costeras.

Frente a este reto, la Unión Europea y el Plan de Transición Ecológica de España establecen la necesidad de adoptar medidas de adaptación basadas en el conocimiento científico y en soluciones sostenibles.

Entre ellas, destaca el papel de las praderas marinas, capaces de reducir la energía de las olas, evitar la erosión, favorecer la acumulación de sedimentos y aportar múltiples beneficios ecológicos, aunque faltan estudios amplios sobre su impacto económico en la reducción de riesgos costeros.

En este contexto surge el proyecto SEAFRONT, cuyo objetivo es evaluar en qué medida la presencia, restauración y conservación de praderas marinas pueden disminuir el riesgo de desastres costeros derivados del cambio climático, así como analizar la viabilidad coste-beneficio de estas actuaciones.

El proyecto también pretender evaluar el papel de las praderas como sumideros de carbono y cuantificar los riesgos asociados a su declive.

"El proyecto se centra en toda la costa española e integra aspectos físicos, económicos y de biodiversidad, alineándose con las prioridades de transición ecológica. Sus metas incluyen cuantificar los impactos pasados y futuros de los temporales, modelizar la evolución de las praderas, valorar su papel en la protección costera y en la captura de carbono, y difundir los resultados a distintos niveles de la sociedad", ha explicado el investigador principal del proyecto, Gabriel Jordà.

La investigación se ha desarrollado por dos equipos complementarios del CSIC (IEO e IMEDEA), combinando la experiencia en análisis físico-económicos y biológicos para generar soluciones basadas en la naturaleza que protejan tanto a las comunidades costeras como a los ecosistemas marinos.