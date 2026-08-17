Igualdad transfiere a Baleares el 75% de los fondos asignados dentro del Plan Corresponsables 2026

Archivo - Guadalajara atiende a 3.751 menores con los servicios de conciliación y refuerza la financiación en apoyo a las familias - IVAN SERRANO - Archivo

PALMA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ya ha transferido a Baleares alrededor de 2,8 millones de euros dentro del Plan Corresponsables 2026, lo que supone el 75% del total de los 3,7 millones asignados.

A finales de julio se hizo efectivo el pago de la citada cantidad, mientras que el montante restante se entregará a partir de la segunda semana de octubre, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares en un comunicado.

De este modo, el archipiélago se ha convertido en la primera comunidad autónoma en recibir la transferencia correspondiente a este ejercicio, de la que se ha deducido un remanente de 647.350 euros correspondientes a 2025 que no fueron ejecutados.

La distribución de fondos se acuerda en la Conferencia Sectorial de Igualdad y cuenta con una asignación anual. El Gobierno de España, a través de los Presupuestos Generales del Estado, aporta el 75% de la financiación y el 25% restante procede de las propias comunidades y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Los fondos del Plan Corresponsables son gestionados por las comunidades y ciudades autónomas, que son las que desarrollan los proyectos ya sea de forma directa o bien a través de contratos, transferencias, subvenciones u otros procedimientos a entidades locales, entidades del tercer sector, asociaciones de familias, organizaciones sindicales o empresas.

La iniciativa se puso en marcha en 2021 con el objetivo de crear una red pública de cuidados y desarrollar actuaciones y prestaciones orientadas a facilitar la conciliación de las familias con hijas e hijos de hasta 16 años.

Pueden financiarse a través de estos fondos proyectos y actuaciones que giren en torno a los cuidados profesionalizados para facilitar la conciliación de las familias y fomento del empleo en este sector profesional; la sensibilización en materia de corresponsabilidad, igualdad en los cuidados, masculinidades corresponsables y usos del tiempo; la formación para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsables; los estudios y trabajos técnicos sobre masculinidades igualitarias y corresponsables, corresponsabilidad, cuidados y usos del tiempo; y el seguimiento y evaluación del Plan Corresponsables.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, realizará el próximo 24 de agosto una visita a uno de los centros en los que la entidad Espiral desarrolla el programa Obert Vacances, finciado a través de esta iniciativa.

Durante la visita, el delegado podrá conocer de primera mano el funcionamiento del programa, así como las actividades y servicios que se ofrecen a niños, niñas y familias durante el periodo vacacional.