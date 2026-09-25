La II Fira del Variat y la XII Cursa Nocturna Sa Murada obligarán a cambiar líneas de la EMT y cortar el tráfico

Archivo - Bus de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma modificará parcialmente el recorrido de varias líneas de la EMT este fin de semana con motivo de la celebración de la II Fira del Variat en Pere Garau y de la XII Cursa Nocturna Sa Murada Palma SER Runner, además de cortar el tráfico en distintos puntos de Palma.

Con motivo de la II Fira del Variat, la plaza de Pere Garau permanecerá cerrada al tráfico rodado desde las 15.00 horas del sábado 26 de septiembre hasta las 04.00 horas del lunes 28 de septiembre, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

Durante este periodo, las líneas 5 (es Rafal Nou-Plaça Progrés), 27 (Circular Son Llàtzer-esquerra), 28 (Circular Son Llàtzer-dreta), 39 (Son Espases-Palau de Congressos), 40 (Eixample Transversal) y el Nit Bus 3 (Germans Escales-Sa Indioteria) circularán parcialmente desviadas.

Como consecuencia de estas modificaciones, las paradas 191, 192, 193, 209, 210, 211, 1305 y 1319 quedarán temporalmente fuera de servicio para estas líneas mientras se mantenga el desvío.

Por otro lado, el sábado 26 de septiembre se celebrará la XII Cursa Nocturna Sa Murada Palma SER Runner, que obligará a realizar nuevas modificaciones en la circulación y en el servicio de la EMT.

La carrera provocará el cierre al tráfico de la avenida de Antoni Maura, entre el edificio de Aduanas y la plaza de la Reina, en ambos sentidos, aproximadamente entre las 19.00 y las 23.00 horas.

También se verá afectada la circulación por la calle del Conqueridor y Palau Reial en dirección al Mirador, mientras que permanecerá cerrada la salida del parking de parque de la Mar hacia Antoni Maura durante el desarrollo del evento.

Por este motivo, la línea 25 (s'Arenal-Plaza de la Reina|Catedral) modificará temporalmente su recorrido y circulará desviada por avenida Argentina, Jaume III y plaza de la Reina.

Las personas inscritas en la XII Cursa Nocturna Sa Murada podrán utilizar gratuitamente los autobuses de la red de la EMT Palma, excepto las líneas A1 y A2, entre las 17.00 y las 24.00 horas del sábado.

Para acceder al servicio sin coste, los participantes deberán mostrar al personal de conducción el dorsal identificativo de la carrera. El Ayuntamiento recomienda consultar antes de desplazarse los avisos disponibles en la aplicación, la página web y las paradas afectadas.