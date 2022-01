Illa (PSC) plantea abordar el Estatut pero no lo ve una prioridad ni "factible a corto plazo"

Cree que "Madrid, si no cambia las cosas, será un problema para España" por un potente nacionalismo

MENORCA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha apostado este viernes por abordar el hecho de que el Estatut de Catalunya no sea el que aprobaron los catalanes en referéndum --por la sentencia del Tribunal Constitucional--, aunque no lo ve "una prioridad inmediata ni factible en el corto plazo".

"Pero sí creo que en el horizonte tenemos que tener presente que es la única Comunidad Autónoma que tiene un estatuto vigente diferente al que votaron sus ciudadanos, y es una cuestión que tenemos que intentar resolver cuando se den las condiciones para que se resuelva", ha dicho en una conferencia en el Ateneu de Maó, en Menorca.

Illa ha apostado por renovar el sistema de financiación autonómico; por mejorar el autogobierno de Catalunya, "primero recuperando el prestigio" de las instituciones, y por abrir un tiempo nuevo fortaleciendo el vínculo de Catalunya con el resto de España y de Europa, a partir de un diálogo sin ultimátums.

Ha invitado a los partidos que no apuestan por el diálogo por defenderlo, porque "el diálogo fortalece, no debilita", y ha criticado que el presidente del Govern, Pere Aragonès, descarte abrir un diálogo entre partidos catalanes, algo que cree que ocurre probablemente porque no quiere reconocer que hay diferentes maneras de pensar en Catalunya, según él.

Ha insistido en que en Catalunya no habrá un referéndum de autodeterminación ni una amnistía, porque cree que no es un punto de consenso en la sociedad, además de implicar problemas de índole jurídica: "Lo digo en representación de la formación política que ganó las últimas elecciones en Catalunya".

"MAYORÍA SILENCIOSA"

Considera que existe una "mayoría silenciosa que se va abriendo paso y que quiere inaugurar un tiempo nuevo en la política catalana, dejando atrás diez años que no han sido buenos para Catalunya".

Ha destacado que esta "mayoría silenciosa" respeta y pide ser respetada, sin cuestionar la actitud de ningún actor en el 2017 del 1-O, sino centrándose en el futuro con la voluntad de sumar, ha dicho Illa, que ha descrito al PSC como un partido catalanista que quiere transformar el conjunto de España desde la reafirmación de la identidad de Catalunya.

Ha defendido dar paso a una nueva forma de hacer política en Catalunya que "reencuentre una unión mínima, un consenso mínimo entre los catalanes", y que una a los catalanes también con el resto de españoles, explicando la verdad a los ciudadanos y sin hacer planteamientos que no sean asumibles, ha dicho.

FEDERALISMO Y MADRID

Preguntado por si apuesta por avanzar hacia un sistema federal, ha replicado que ya existe mediante las Comunidades Autónomas, aunque se puede mejorar, y ha abogado por seguir este camino también en Europa: "Nos sentiríamos todos reconfortados si Europa se sentara en la mesa de algunas discusiones que hay en estos días. Pero sólo lo haremos si vamos juntos", ha añadido.

Y preguntado específicamente por Madrid, ha avisado: "Madrid, si no cambia las cosas, será un problema para España, porque hay un nacionalismo madrileño muy potente", y ha dicho que encontró en la Comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso un desafío en la gestión de la pandemia cuando era ministro, y que ve los últimos resultados electorales como coyunturales.

Han asistido a la conferencia --con el título 'Catalunya, España, Europa'-- el alcalde de Maó, el socialista Héctor Pons, que ha presentado a Illa; la directora insular de la Administración General del Estado en Menorca, Isabel López, y la presidenta del Ateneu de Maó, Margarita Orfila, entre otros.