El IMAS abre una bolsa para reforzar con médicos la atención sanitaria en los centros que gestiona

Archivo - El conseller insular de Bienestar Social y presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha abierto una convocatoria para constituir una bolsa de trabajo, mediante concurso de méritos, de la especialidad de médico, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria en los centros de gestión propia de la institución.

Las plazas están destinadas a la atención de las personas usuarias de las residencias públicas y de las Unidades de Atención a Conductas Adictivas (UCAS) dependientes del IMAS, con el fin de garantizar una atención integral, próxima y de calidad, adaptada a las necesidades específicas de cada persona, según ha informado en nota de prensa el Consell de Mallorca.

Las persones aspirantes tienen que estar en posesión de la licenciatura o grado en Medicina y acreditar un nivel de catalán B2, de acuerdo con los requisitos establecidos a la convocatoria.

Los profesionales seleccionados desarrollarán la tarea en los centros de gestión propia del IMAS, atendiendo las necesidades sanitarias de las personas usuarias y trabajando de manera coordinada con el resto de equipos asistenciales, en un entorno interdisciplinario orientado a la mejora continua de la calidad del servicio.

Los requisitos completos de la convocatoria y el plazo para presentar solicitudes se pueden consultar al BOIB publicado este martes.