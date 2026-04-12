IMAS abre este lunes el plazo para solicitar las ayudas a personas con discapacidad por gastos en material o servicios

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PALMA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) abrirá este lunes el plazo para que las personas con alguna discapacidad puedan pedir las ayudas económicas para cubrir gastos de 2025 en material técnico, tratamientos o servicios que les faciliten el desarrollo de la vida diaria y aumenten su calidad de vida y bienestar.

La convocatoria está dotada con 600.000 euros dividida en tres partidas, según ha informado el Consell de Mallorca en una nota de prensa.

"Este apoyo económico está pensado para cubrir las necesidades de las personas con discapacidad y las de sus familias, y nos permite ofrecerles una respuesta más próxima con el objetivo de mejorar la autonomía y la inclusión social", ha subrayado el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez.

En concreto, se destinan 300.000 euros para tratamientos sociosanitarios que permitan conseguir la recuperación física, psíquica y sensorial o mantener sus capacidades a lo largo del tiempo.

Igualmente, un total de 150.000 euros son para ayudas técnicas, como por ejemplo prótesis, ortesis e instrumentos, dispositivos o equipos destinados a suplir o complementar carencias funcionales; y otros 150.000 euros para hacer frente a servicios de respiro para familiares cuidadores.

Esta última dotación, según Sánchez, busca dar respuesta de alojamiento residencial para personas con discapacidad, dando un apoyo temporal y a corto plazo, "muy necesario", a familiares cuidadores para su descanso o bien para que puedan conciliar otras obligaciones necesarias en determinados momentos. "Así cuidamos a los que cuidan", ha dicho.

También se mantienen dos novedades introducidas en la convocatoria anterior, como la posibilidad de pedir dos tipos de ayuda por parte de las personas con una discapacidad mayor del 66 por ciento; y que las familias con dos o más miembros con discapacidad dispongan de un umbral de renta máxima más alto.

Los requisitos para pedir estas ayudas son tener una discapacidad igual o superior al 33 por ciento, ser menor de 65 años y estar empadronado en Mallorca en el momento de haber hecho el gasto. El plazo para solicitarlas estará operativo hasta el 12 de mayo.

Las personas interesadas que necesiten asesoramiento o apoyo con la tramitación pueden concertar cita previa con alguna de las oficinas de atención ciudadana que el IMAS tiene en Palma, Inca o Manacor o bien contactar a través del número de teléfono gratuito 900 100 444.

La solicitud se puede presentar de manera presencial en alguno de los registros del IMAS o de cualquier administración pública, o bien de manera telemática en la sede electrónica del Consell de Mallorca.