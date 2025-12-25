El IMAS destinará en 2026 más de 90 millones de euros al sistema de atención a la discapacidad - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) destinará el próximo 2026 un total de 90,2 millones de euros al sistema de atención a la discapacidad, un 5% más que este año.

Este presupuesto, ha indicado el Consell de Mallorca en un comunicado, permitirá continuar desplegando los servicios de atención domiciliaria y el apoyo especializado.

Del total, 14,7 millones de euros irán destinados al conjunto del SAI-DIC, dirigido a niños con discapacidad intelectual y necesidades de apoyo por alteraciones de la conducta, y del SAID, para personas mayores con grado de dependencia.

Esta cuantía, en ambos casos, servirá para seguir ampliando el equipo de profesionales, la cobertura de los servicios y las horas de atención.

Además, en 2026 se llevará a cabo la puesta en marcha del programa 'Ca Meva', ubicado en el edificio de las Germanetes dels Pobres, con una dotación de un millón de euros.

Se trata de un recurso que busca facilitar el acceso a la vivienda a personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social, con servicios de acompañamiento y apoyo para promover su autonomía.

Por otro lado, se concertarán un total de 80 nuevas plazas, 40 residenciales y otras tantas en centros de día, destinadas a personas con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo.

Estas nuevas plazas responden a la demanda existente y permitirán reducir la lista de espera y ofrecer una atención especializada más ajustada a las necesidades de cada persona.

El presupuesto incluye, asimismo, un incremento del 2% en el precio plaza para mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sector.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha señalado que este presupuesto "consolida un modelo que sitúa a las personas en el centro y que refuerza la atención especializada, el apoyo a las familias y los servicios que ayudan a vivir con mayor autonomía y calidad de vida".

Asimismo, ha destacado que la combinación de atención domiciliaria, nuevos recursos residenciales y mejoras profesionales "es un paso decisivo para fortalecer el sistema público de atención a la discapacidad".