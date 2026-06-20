El IMAS homenajea con un vídeo a las familias acogedoras y llama a la ciudadanía a colaborar - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) ha homenajeado a las familias acogedoras con el vídeo 'Familias que cambian vidad. Vidas que cambian familias', presentado este sábado en el CineCiutat de Palma.

Se trata de una iniciativa impulsada por los niños, niñas y adolescentes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia del IMAS que persigue el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia del acogimiento y la adopción y contribuir a aumentar el número de familias dispuestas a ofrecer un hogar a niños que lo necesitan.

La pieza audiovisual, según ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado, nace de una reflexión sobre la importancia de crecer en un entorno familiar.

"Hay muchos niños y niñas que necesitan una familia que los acompañe, los escuche y les haga sentir queridos", han explicado durante la presentación los miembros del consejo. "Queremos que la gente entienda que una familia no es solo una casa, sino un lugar donde sentirse seguro, donde te cuidan y donde te dan la oportunidad de crecer", han añadido.

"Este vídeo es una invitación para la sociedad mallorquina a mirar la realidad de la infancia desde sus propios ojos. Son ellos quienes nos explican qué necesitan y nos recuerdan que crecer en una familia es un derecho y una oportunidad que puede marcar toda una vida", ha dicho el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

También ha remarcado la necesidad de encontrar más personas "dispuestas a abrir las puertas de su casa" y a formar parte de "un proyecto colectivo de protección y cuidado de la infancia".

La jornada ha comenzado con una mesa participativa conducida por cinco miembros del Consejo de la Infancia y la Adolescencia, que han explicado el proceso de trabajo que ha culminado con la realización del vídeo.

Tras la proyección, han invitado al público a aportar ideas para amplificar su impacto y conseguir que el mensaje llegue al mayor número posible de personas.