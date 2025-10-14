El IMAS impulsa la prevención del suicidio con herramientas nuevas para los profesionales

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) impulsa la prevención del suicidio con la Guía para la prevención y el primer abordaje de la conducta suicida y el Protocolo de prevención y atención a la conducta autolítica, dos herramientas dirigidas a los equipos profesionales que trabajan con niños y jóvenes tutelados, y que se enmarcan en el Plan Insular de Infancia y Adolescencia y el Plan de Atención en los Servicios de Acogida Residencial (PARMA).

En una nota de prensa, el Consell de Mallorca ha informado que el presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, acompañado por la directora insular de Centros y Atención Integral a la Infancia y la Adolescencia, Magdalena Ramis, ha presentado este martes dos herramientas dirigidas a los equipos profesionales que trabajan en los servicios de acogida residencial de protección de infancia y adolescencia. Se trata de la Guía para la prevención y el primer abordaje de la conducta suicida y el Protocolo de prevención y atención a la conducta autolítica.

"La salud mental de la infancia y la adolescencia es una prioridad", ha afirmado el conseller insular, quien ha explicado que "estas herramientas quieren apoyar a los profesionales que están cada día al lado de los niños más vulnerables, ofreciéndoles recursos concretos para detectar situaciones de riesgo y actuar de manera adecuada, con sensibilidad y rigor".

Representantes de entidades del tercer sector social que trabajan con infancia y adolescencia, del IMAS, del Colegio Oficial de Psicología de Baleares, Corsaaps y de la Dirección General de Salud Mental del Govern de han asistido a la presentación de estas dos publicaciones que se enmarcan dentro del eje de salud mental del PARMA y también dan cumplimiento a uno de los objetivos del Plan Insular de Infancia y Adolescencia de Mallorca, que prevé promover y generalizar estrategias de prevención del suicidio en la población infantil y adolescente.

En este sentido, el presidente del IMAS ha destacado que la prevención del suicidio "no es solo una cuestión clínica, sino una responsabilidad compartida entre todos los ámbitos que trabajan con la infancia y la adolescencia", y ha remarcado también "la importancia de hacer red con el sistema educativo, los servicios de salud mental, los equipos municipales y las entidades sociales para ofrecer respuestas coordinadas y humanas ante un problema complejo que todavía arrastra demasiados silencios".

DESMONTANDO MITOS Y OFRECIENDO HERRAMIENTAS A LOS PROFESIONALES

La Guía para la prevención y el primer abordaje de la conducta suicida recoge falsas creencias y mitos muy extendidos --como por ejemplo que hablar del suicidio puede incitarlo, o que las personas que expresan la voluntad de morir no lo hacen-- y las contrasta con la realidad y la evidencia científica que considera que hablar abiertamente ayuda a detectar el riesgo, romper el aislamiento y abrir caminos de ayuda.

El documento también explica cómo identificar las señales de alerta, qué factores de riesgo y protección hay que conocer y cómo actuar ante una sospecha. Además, subraya la importancia de una actitud empática, no juzgadora y respetuosa, y la necesidad de coordinarse con los servicios sanitarios y sociales para garantizar una intervención integral.

Además, por otro lado, el Protocolo de prevención y atención a la conducta autolítica establece el procedimiento de actuación unificado para todos los centros de acogida residencial ante cualquier sospecha o riesgo de conducta suicida. Incluye indicadores de riesgo bajo, medio y alto, las acciones que corresponden a cada nivel y recomendaciones para el primer abordaje, siempre priorizando la seguridad, la contención emocional y la comunicación con los equipos especializados.

"Detrás de cada guía y cada protocolo hay una voluntad clara: cuidar mejor. Cuidar a los niños y adolescentes, pero también a los profesionales que trabajan y que necesitan recursos para hacer frente a situaciones emocionalmente muy duras", ha concluido Guillermo Sánchez en su intervención.

Este acto se inscribe en la línea de trabajo impulsada por el IMAS para reforzar la formación y el apoyo a los equipos de los servicios residenciales. Hace unas semanas ya se presentó la Guía sobre las funciones de los psicólogos dentro de los servicios de acogida residencial, otra herramienta que complementa esta estrategia integral.