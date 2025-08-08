El IMAS invierte 11,5 millones de euros en aumentar el precio por plaza de los centros de atención a la discapacidad

Los presidentes del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y del IMAS, Guillermo Sánchez, en una visita a un centro de atención a la discapacidad. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca, a través del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), ha hecho efectivo el incremento del precio por plaza de los servicios concertados de atención a personas con discapacidad, que supondrá una inversión de 11,5 millones de euros en tres años.

Según ha informado la institución insular en un comunicado, esta medida, que entra en vigor este agosto, responde al acuerdo firmado entre las administraciones públicas, las entidades y los sindicatos.

Contempla la subida del precio concertado por plaza en hasta un 15,5%, como es el caso de los servicios residenciales, con el objetivo de garantizar que la red insular de atención a la discapacidad pueda ofrecer una atención de calidad y sostenible, reflejando los costes reales actuales del sector.

El IMAS, en la actualidad, tiene concertadas 4.500 plazas con 27 entidades sociales de Mallorca especializadas en la atención a personas con discapacidad y el apoyo a sus familias.

Además, este incremento mejora las condiciones laborales de los 2.200 profesionales que trabajan en este ámbito, quienes se verán beneficiados con una subida salarial equitativa entre todos los trabajadores independientemente de su categoría profesional. Concretamente, la mejora retributiva será de 2.000 euros este año, 1.000 el que viene y otros tantos en 2027.

"Hemos hecho un esfuerzo económico sin precedentes porque queremos que Mallorca sea líder en la atención a las personas con discapacidad. Garantizar unas buenas condiciones laborales a los profesionales es garantizar una mejor atención a las personas usuarias y a sus familias", ha destacado el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés.

El presidente del IMAS y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha recordado que esta medida es "fruto del diálogo y el consenso entre todas las partes". "Cumplimos la palabra dada y lo hacemos poniendo en el centro a las personas con discapacidad, sus derechos y su calidad de vida", ha apuntado.