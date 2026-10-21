El IMAS y la UIB volverán a ofrecer formación para la protección a la infancia y apoyo a las familias - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y la Universitat de les Illes Balears (UIB) ofrecerán por segundo año consecutivo el curso de especialista universitario en intervención para la protección a la infancia y apoyo a las familias.

Se trata de un título propio de 30 créditos ECTS cuyo objetivo es ampliar los conocimientos y las herramientas de los profesionales que intervienen con niños, niñas, adolescentes y sus familias, ha informado el Consell de Mallorca en un comunicado.

La formación, correspondiente al curso académico 2026-2027, da continuidad a una iniciativa surgida de la necesidad de reforzar la especialización profesional y dar respuesta a las exigencias de la normativa vigente en materia de protección a la infancia.

El programa combina contenidos teóricos con una formación práctica centrada en las metodologías y las técnicas necesarias para afrontar las diferentes situaciones que pueden presentarse en el ejercicio profesional. El objetivo es favorecer intervenciones "rigurosas y coordinadas, basadas en la evidencia y adaptadas a las necesidades" de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

El curso se estructura en cinco módulos que abordan los fundamentos teóricos, normativos, metodológicos y técnicos de la intervención, desde la prevención comunitaria hasta la atención especializada en protección a la infancia y apoyo familiar. La docencia combina profesionales del ámbito académico y especialistas con experiencia directa en este campo, con el fin de facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los participantes.

La propuesta formativa está dirigida tanto a profesionales en activo como a futuros profesionales de los servicios sociales y del ámbito socioeducativo, así como a personas con titulaciones del ámbito sanitario, jurídico y otras disciplinas relacionadas con la atención a menores de edad y sus familias.

La segunda edición del curso tiene una duración de 150 horas de formación presencial en el edificio de Sa Riera de la UIB. Las clases comenzarán el 17 de noviembre de 2026 y finalizarán el 29 de abril de 2027. El plazo de matrícula comenzó el pasado 2 de septiembre y concluirá el 9 de noviembre.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, ha considerado que la protección de la infancia "requiere profesionales bien preparados, con conocimientos especializados y herramientas para detectar las situaciones de riesgo e intervenir en ellas de manera adecuada".

"Con esta segunda edición, seguimos apostando por una formación que contribuya a mejorar la atención a niños, niñas y adolescentes y a apoyar a sus familias", ha añadido.