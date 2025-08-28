El IME presenta a los clubes de fútbol las nuevas condiciones para autorización de uso de las instalaciones municipales. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, ha mantenido una reunión con los representantes de los clubes de fútbol de Palma que actualmente tienen cedido el uso de instalaciones municipales en régimen de autorización administrativa y les ha trasladado las nuevas condiciones que se incorporarán a las autorizaciones, y que previsiblemente serán aprobadas en el próximo Consejo Rector del ente.

Durante estos dos años, el IME ha mantenido una interlocución constante y cercana con las entidades deportivas, recogiendo sus sugerencias y necesidades con el objetivo de mejorar el acuerdo normativo para adaptarlo a las realidades y demandas de los clubes, según ha señalado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma.

Fruto de este trabajo conjunto, se han introducido diversas mejoras y cambios significativos en las condiciones, entre los que destaca la ampliación de la duración de la autorización. Antes, esta tenía una duración de un año y se podía prorrogar hasta cuatro; ahora, con el nuevo acuerdo, la autorización se concede directamente por un periodo de cuatro años.

Cabe señalar que, tal y como ha resaltado Javier Bonet, "es la primera vez que se celebra una reunión de este tipo antes de la aprobación definitiva de las autorizaciones, lo que ha sido valorado positivamente por los clubes".

A la reunión también han asistido, por parte del Consistorio, el gerente del IME, Miguel Ángel Bennasar, y el director general de Deportes, David Salom.